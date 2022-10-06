Беременность и менструация

Наверняка хотя бы раз в жизни каждая девушка задавалась вопросом существует ли вероятность наступления беременности во время менструации? Согласно медицинским исследованиям, описанным здесь, ответ положительный. Для начала следует разобраться с тем, как устроен менструальный цикл. Итак, идеальный цикл длится 28 дней, что, кстати, совпадает с полным обращением Луны, вокруг Земли. Выделяют две фазы:

фолликулярная;

лютеиновая.

Во время первой происходит созревание фолликула в одном из яичников, из которого затем выходит яйцеклетка во время овуляции, после выхода она полностью готова к оплодотворению. В среднем менструация длится 5 дней, а между её окончанием и следующей овуляцией проходит примерно 9 дней.

Следует учитывать, что в основном продолжительность жизни сперматозоидов — до 5 дней, из чего следует, что половой акт, произошедший за 5 дней до овуляции, вполне может привести к беременности, а вот даже в последний день месячных эта вероятность снижается к нулю. И, что примечательно, шанс забеременеть за день до овуляции, оказывается немного выше, чем конкретно в этот день.

Почему же тогда считается, что возможность оплодотворения во время «календарных дней» существует? Все потому, что продолжительность цикла для каждой женщины отличается, и даже для каждой конкретной женщины он не может быть «по часам». Например, нормой считается:

цикл от 21 до 45 дней;

менструация 4-8 дней;

овуляция от 8го до 20го дня.

Именно из-за такого разброса и может случиться незапланированная беременность, однако существуют некоторые способы определения овуляции, чтобы этого избежать:

измерение и контроль базальной температуры;

тесты.

Первый способ основан на отслеживании температуры тела — за день до овуляции она снижается, а затем наоборот повышается на несколько делений.

Второй предполагает использование аптечных тестов, определяющих выработку лютеинизирующего гормона.

Тем не менее, даже пользование этими методами не может дать 100%-ной гарантии, так как в некоторых случаях может вырабатываться не только одна яйцеклетка, а даже две или три. Также, вследствие различных сбоев в работе организма могут наблюдаться вагинальные кровотечения, которые легко спутать с менструацией.

В целом, можно сделать вывод, что женский организм непредсказуем, поэтому всегда есть шанс забеременеть, даже во время календарных дней, когда, казалось бы, «опасность миновала». Этого можно избежать, если не относиться к своему здоровью легкомысленно и пользоваться надежными методами контрацепции и не рассчитывать только на природу.